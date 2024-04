“Schlein sta ingannando gli italiani candidandosi? Non costruite polemiche personalistiche: Conte contro Schlein o Conte contro Meloni. Vale per tutte le forze politiche che candidano persone che non potranno andare all’Europarlamento. Condivido quanto detto da Prodi: è una ferita per la democrazia”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte all’esterno del Viminale dopo la consegna del contrassegno del partito per le elezioni europee. “Stiamo ingannando i cittadini che forse lì per lì qualche voto in più te lo danno però successivamente perdono fiducia e disaffezionano alla politica e non vanno più a votare”.