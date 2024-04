Scontro tra Carlo Calenda e il segretario della Dc Nuova Stefano Cirillo, nel corso della presentazione a Palermo de Il Patto, il libro del segretario di Azione. Come si vede in un video pubblicato sui social, il battibecco scoppia intorno a Totò Cuffaro. “Uno che è stato condannato in via definitiva per favoreggiamento dei mafiosi” dice Calenda. “E in un paese che non è del Terzo mondo non avrebbe la faccia di presentarsi in pubblico per il resto dei suoi giorni. Tieniteli i tuoi 200mila voti. I voti sono liberi” aggiunge alzano il tono di voce. Dal pubblico protesta il segretario della Dc Cirillo: “Lei offende l’intelligenza dei siciliani, pensa che si facciano controllare?” dice alzandosi in piedi e rivolgendosi a Calenda. “Si deve vergognare“