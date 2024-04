Macchie turchesi che punteggiano la distesa color ocra del deserto: ecco come appaiono gli allagamenti di Dubai nelle immagini catturate dai satelliti del programma europeo Corpernicus all’indomani delle piogge torrenziali che lo scorso 16 aprile hanno colpito gli Emirati Arabi Uniti. Si stima che in meno di 24 ore siano caduti più di 250 millimetri di pioggia, che hanno sommerso molte strade e allagato le piste dell’aeroporto di Dubai paralizzando i voli. Prima degli Emirati Arabi Uniti, è stata l’Arabia Saudita a subire i danni maggiori causati dalle piogge torrenziali e dai conseguenti allagamenti. Nel video, le scene riprese proprio in Arabia Saudita nei giorni scorsi.

Video TikTok/disaster3338