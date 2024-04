“Non stupisce che il Governo abbia dato parere contrario” all’ordine del giorno che chiedeva di non destinare risorse del Pnrr a favore dell’industria della difesa per la produzione di armamenti. “Quando si parla di armi, dal febbraio 2022 si è creato un clima in cui sembra quasi che i produttori di armi e i politici al loro servizio non aspettavano altro”. Così il deputato Riccardo Ricciardi, vicepresidente del M5S e capogruppo in commissione Esteri, intervenendo in aula sul dl Pnrr.

“Va tutto bene quando Crosetto arriva in audizione sottolineando quanto è costata la difesa di Israele contro l’Iran come a dirci che bisogna investire in difesa? Va tutto bene se nei giornali si scrive che le difese di tutti i paesi europei sono sguarnite se l’Iran ci attaccasse? Si crea un clima mediatico di paura continuo rispetto al fatto che abbiamo bisogno di armarci“, continua ancora Ricciardi.

E conclude: “Nella storia dell’umanità quando il mondo ha investito in armi, quelle armi sono state usate: non è mai esistito il ‘se vuoi la pace ti devi preparare alla guerra’, perché se ti prepari alla guerra poi la guerra arriva”.