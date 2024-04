“il progetto di autonomia differenziata, così come concepito e perseguito dal governo, è assolutamente distruttivo dell’unità e della coesione del Paese”, così Giuseppe Conte in Basilicata, in vista delle elezioni regionali del prossimo fine settimana: “Qui c’è una proposta, un progetto per la comunità lucana e un progetto serio, con un candidato serio, credibile, che ha una buona esperienza amministrativa”. E sui pro vita nei consultori ha aggiunto: “No a fare dei consultori il luogo di scontro ideologico a danno delle donne che sono in una situazione che vivono nelle situazioni così delicate e complesse”.