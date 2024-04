La polizia belga ha comunicato la revoca dei permessi e chiesto l’immediata chiusura della conferenza “National Conservatism”, la kermesse delle destre Ue in corso a Bruxelles. Un gruppo di agenti di polizia ha comunicato la decisione agli organizzatori entrando in sala, adducendo motivazioni di ordine pubblico. La conferenza vedeva la partecipazione di oltre 400 persone. Sul palco, al momento della chiusura, c’era Neil Farage, l’eroe della Brexit. Attesi, nei prossimi giorni, Viktor Orban, Eric Zemmour e per l’Italia, stando al programma, gli eurodeputati Nicola Procaccini (FdI) e Marco Campomenosi (Lega).