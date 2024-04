L’agenzia palestinese Wafa ha riferito che “oltre 29 persone sono state uccise e altre decine ferite in un raid aereo israeliano su una casa a Gaza”. Secondo la stessa fonte la casa è quella “della famiglia Al-Tatabibi, nella zona di Al-Sidra, nel quartiere di Al-Daraj nel centro di Gaza City”. La Wafa ha poi riportato di raid anche a Nusseirat.

In Israele proseguono intanto le mobilitazioni contro la linea del governo. Centinaia di israeliani stanno marciando nei pressi del kibbutz Urim, nel sud a ridosso di Gaza, per chiedere il rilascio degli oltre 100 ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Ostaggi sulla cui sorte si moltiplicano dubbi ed interrogativi. Molti potrebbero essere morti, colpiti nei raid israeliani e la stessa Hamas non avrebbe più contezza della collocazione di tutti i sequestrati. Il ministero della Sanità di Gaza ha aggiornato il bilancio delle vittime nella Striscia. I morti sono 33.634, dato che comprende almeno 89 morti nelle ultime 24 ore. I feriti dall’inizio delle incursioni israeliane sono 76.214.