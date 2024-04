Sul Nove torna l’attualità con il talk di approfondimento “Accordi&Disaccordi” condotto da Luca Sommi. Sabato 13 aprile alle 21.25 saranno ospiti Alessandro Di Battista e Mauro Corona. All’interno del dibattito ci sarà spazio per una conversazione con l’attore e regista Ascanio Celestini, mentre l’appuntamento fisso è sempre riservato al direttore editoriale del Giornale Vittorio Feltri. Tra i temi della discussione oltre agli scenari internazionali, i vari scandali che hanno coinvolto alcune città oltre Bari, come Torino e Palermo e i risvolti politici, a partire da Giuseppe Conte che ha rimesso tutte le deleghe in Regione Puglia. Come sempre, per analizzare i fatti più importanti della settimana, saranno presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi.