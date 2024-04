Spari contro i gommoni di salvataggio della Mare Jonio e frustate a migranti che si trovavano a bordo della motovedetta libica. A raccontarlo Denny Castiglione, capomissione di Mediterranea Saving Humans, in un video pubblicato su X. “Ci eravamo recati su un target con motore in avaria – spiega – e mentre stavamo distribuendo i giubbotti di salvataggio è arrivata una motovedetta della cosiddetta guardia costiera libica. Al suo arrivo molte persone in forte agitazione si sono lanciate in acqua, mentre altre venivano frustate sulla prua della motovedetta”.

“Mentre stavamo soccorrendo le persone in acqua – prosegue Castiglione – la motovedetta ha iniziato a sparare prima in aria e poi sui nostri gommoni di salvataggio sfiorando più volte i nostri soccorsi. Abbiamo salvato 58 persone, non abbiamo idea se ci siano dispersi. L’operazione è stata molto complessa e messa ancor più a repentaglio da questo scellerato intervento della guardia costiera libica”.