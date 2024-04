All’inaugurazione del centro Olimpico di Saint-Denis in vista dei Giochi di Parigi 2024, il tuffatore Alexis Jandard è scivolato sul trampolino rimediando delle ferite non preoccupanti alla schiena. Il tuffo di esibizione finito male è stato visto dal presidente francese Emmanuel Macron, presente alla cerimonia di presentazione dell’impianto costruito per le Olimpiadi e costato 180 milioni di euro. Jandard, medaglia d’argento ai Mondiali 2022, ha poi commentato con il sorriso l’accaduto tramite dei video pubblicati sui social: “Sono caduto davanti al presidente, davanti a tutta la Francia. Allora divertitevi, perché sinceramente merito di essere preso in giro“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurosport Italia (@eurosportitalia)



Una vera e propria lezione di ironia, in un tempo in cui gli sportivi sono sempre più allergici a critiche e sfottò. Jandard ha poi rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute: “Un po’ di debolezza alla gamba mi ha fatto cadere. Okay, c’era del sangue, ma sto bene”. Insomma, niente di grave per il giovane poliziotto che continuerà ad allenarsi in vista delle Olimpiadi e spera tra qualche mese di fare una figura migliore al centro Olimpico di Saint-Denis. La struttura è l’unica costruita in modo permanente per i Giochi: è in grado di ospitare 5mila spettatori, a cui si possono aggiungere altri 2mila posti rimovibili. Sarà teatro delle gare di pallanuoto, tuffi e nuoto sincronizzato.