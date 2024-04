È Anna Kraevskaya, 21 anni, modella ucraina, la seconda vittima dell’incidente in cui sono morte carbonizzate due persone. I corpi carbonizzati erano stati trovati nella Ferrari che si era schiantata e su cui stavano viaggiando domenica scorsa, in Piemonte, lungo la bretella stradale Ivrea-Santhià (Vercelli). Secondo una prima ricostruzione l’auto ha urtato un guardrail subito dopo la galleria passo d’Avenco in direzione di Milano e ha preso fuoco. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e il 118 ma per i due occupanti della vettura non c’è stato nulla da fare

Le vittime entrambi residenti in Svizzera quindi sono Hysni Qestaj, 40 anni, noto dj kosovaro, proprietario della Ferrari e la 21enne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, poche ore prima dell’incidente il dj era stato impegnato in un club svizzero. Non è ancora chiaro però cosa ci facessero i due insieme il giorno di Pasqua diretti verso Aosta, visto che l’uomo era sposato e padre di due figli. Probabilmente si erano incontrati la sera prima al Jukebox Club di Sion, dove lui aveva suonato fino a tarda notte e poi la mattina presto si erano messi in viaggio. L’auto correva oltre i 200 chilometri orari quando ha perso aderenza con l’asfalto e nell’urto si è spezzata a metà. Per avere certezza che ci fosse effettivamente il 40enne al volante la procura di Vercelli ha comunque disposto il test del Dna e attraverso il Consolato svizzero sta cercando di rintracciare i parenti. A riconoscere il dj era stato, lunedì scorso, il fratello rintracciato attraverso la polizia cantonale.