Il segretario di Stato americano Antony Blinken è stato costretto a percorrere in auto il tragitto da Parigi a Bruxelles di circa 300 km per partecipare al vertice della Nato a causa di un guasto meccanico all’aereo sul cui viaggiava. Lo ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato Usa, spiegando che l’aereo di Blinken è rimasto a terra all’aeroporto di Parigi per problemi tecnici. È già la seconda volta in pochi mesi che l’aereo del segretario Usa va in tilt. A gennaio infatti era stata segnalata una “perdita di ossigeno” in un Boeing 737 che aveva impedito all’aereo di decollare perché considerato troppo rischioso. In quell’occasione Blinken era stato costretto a cambiare aereo per fare ritorno a Washington da Davos.