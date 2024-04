La Juventus ha vinto la semifinale di andata della Coppa Italia battendo la Lazio per 2 a 0 davanti al proprio pubblico. Un successo nato, come fatto intendere dall’allenatore Massimiliano Allegri, durante la pausa tra primo e secondo tempo. Secondo il tecnico è bastata una frase banale per cambiare l’andamento della partita e scuotere la squadra bianconera, che nel primo tempo aveva faticato contro i biancocelesti.

“Il calcio è semplice, ma sono quelle cose che sono più difficili da attuare”, si è vantato Allegri, rispolverando un suo mantra. Poi ha svelato cosa ha detto ai suoi giocatori: “All’intervallo ho detto ai ragazzi di correre verso la porta avversaria perché qualcosa avremmo creato”. Così è stato, perché la Vecchia Signora ha cambiato marcia nella seconda frazione di gioco segnando le reti, con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, che hanno deciso la partita.

I bianconeri sono tornati a vincere dopo un mese, dalla vittoria per 3 a 2 contro il Frosinone arrivata nei minuti di recupero. Allegri ha festeggiato la vittoria, ma con la sua consueta calma: “Era importante tornare alla vittoria. Nel secondo tempo abbiamo accelerato contro un’ottima squadra, ma in chiave Coppa Italia è solo il primo tempo. Ci sono momenti nel calcio e i ragazzi hanno gestito bene la situazione”. La semifinale di ritorno è in programma per il 23 aprile. Prima di questo appuntamento, la Juventus ha tre partite di campionato da sfruttare per dare un altro colpo al momento negativo.