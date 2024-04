La Foresta di Arenberg è pronta per l’arrivo dei ciclisti: tutto merito delle capre. Già, si stanno occupando loro della sistemazione del tratto di pavé più iconico del mondo: gli animali sono stati mandati ad Arenberg per mangiare l’erba e rendere così possibili il passaggio dei corridori impegnati nella Parigi-Roubaix, la regina delle Classiche in programma domenica 7 aprile. La pulizia dell’erba tramite le capre è la soluzione ecologica introdotta dagli organizzatori della Parigi-Roubaix dopo la pandemia, per rendere più sostenibile la corsa che attraversa strade e paesaggi incontaminati del nord della Francia. In attesa che Arenberg diventi l’Inferno del Nord per Mathieu van der Poel e i suoi rivali, adesso ci sono le placide capre a pascolare tra i ciottoli di pavé.

Fonte: @parisroubaix