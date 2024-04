Una forbice sempre ampia, ma che si riduce di mezzo punto. Fratelli d’Italia resta il primo partito, secondo l’ultimo sondaggio di Swg, ma nell’ultima settimana ha perso lo 0,3 calando al 26,7% nelle intenzioni di voto degli italiani. Al passo indietro del primo partito della coalizione di governo fa da contraltare una leggera progressione del Pd, che con il +0,2 fatto registrare nell’ultima settimana torna sopra il 20 per cento (20,1).

Fanno segnare minime oscillazioni positive anche il M5s e la Lega. Secondo la fotografia scattata dall’istituto di rilevazioni, il partito guidato da Giuseppe Conte gode del consenso del 15,8% di coloro che hanno intenzione di andare a votare mentre il Carroccio dell’8,5%. Diversamente da altre tendenze, dunque, il partito di Matteo Salvini resterebbe avanti a Forza Italia, accreditata del 7,6 per cento dei voti (-0,1%).

Sopra il 4 per cento – la soglia di sbarramento delle Europee, prossimo appuntamento elettorale – anche Alleanza Verdi Sinistra e Azione, entrambe al 4,1%. Restano sotto questa percentuale Italia Viva e +Europa, destinate però a confluire in una lista di scopo proprio per la tornata di giugno. I renziani sono stabili al 3,4 e +Europa è al 2,9 (+0,1): al netto di eventuali emorragie di voti dovuti alla corsa a braccetto, quindi, la lista Stati Uniti d’Europa supererebbe la soglia minima per entrare al Parlamento europeo.

Chance al lumicino invece, secondo Swg, per la lista Pace Terra Dignità di Michele Santoro, quotata all’1,4% (-0,2%), Democrazia Sovrana e Popolare all’1,3% (-0,3%) e i centristi di Noi moderati all’1% (-0,1%). Gli altri partiti racimolano il 3,1% (+0,2%). Non si è espresso, infine, il 37% (+3%) di coloro che sono stati contattati.