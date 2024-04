A identificarlo è stata la testimonianza del fratello. E anche se la procura ha disposto comunque il test del Dna per avere la certezza ufficiale, non ci sono più dubbi sul fatto che una delle due vittime nello schianto della Ferrari, avvenuto a Pasqua nel Vercellese, sia Hysni Qestaj, un dj di origine kosovare residente in Svizzera.

Il 40enne viveva a Villeneuve ed era al volante della Ferrari andata a sbattere contro il guardrail della bretella Ivrea-Santhià, all’altezza di Alice Castello. Dopo l’impatto, il bolide ha preso fuoco e sono deceduti sia lui che il passeggero, probabilmente una donna, che era al suo fianco. A causa delle fiamme che hanno avvolto la Ferrari, entrambi sono rimasti carbonizzati rendendo difficile risalire alla loro identità.

Sposato e padre di due figli di 11 e 14 anni, ha perso la vita sulla Ferrari insieme ad una donna che, al momento, non è stata ancora identificata. La moglie dell’uomo, secondo gli accertamenti della polizia, si trova in Kosovo. Non si è ancora quindi riusciti a risalire all’identità della passeggera né, a quanto pare, i familiari sono stati in grado di indicare chi possa essere. Si sa solo che, come anche Qestaj, indossava al polso un orologio con cinturino in oro. Un dettaglio che potrebbe aiutare l’identificazione.