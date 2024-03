Le immagini diffuse dall’ufficio del sindaco di Belgorod, città russa vicino al confine ucraino che ha subito pesanti attacchi da parte di Kiev negli ultimi mesi, mostrano bambini evacuati in treno dopo che le autorità regionali hanno annunciato che 9mila minori sarebbero stati trasferiti in altre regioni. In una dichiarazione video, il governatore regionale Vyacheslav Gladkov afferma che cinquemila bambini sono già stati evacuati dopo settimane di bombardamenti mortali. “5.000 dei nostri bambini sono già fuori dalla regione. 1.300 bambini sono arrivati a San Pietroburgo, Bryansk e Makhachkala. Sono grato, come sempre, ai leader regionali che accolgono i nostri bambini come se fossero loro”.