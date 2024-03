“Ringrazio le forze dell’ordine e tutte le persone che ci hanno aiutato in questa settimana terribile”. Sono le prime parole di Alessandro Galli, padre di Edoardo, il 16enne scomparso il 21 marzo scorso a Colico, nel Lecchese, dove abita, e ritrovato dopo otto giorni alla stazione Centrale di Milano. Il genitore ha parlato brevemente con i giornalisti mentre con la moglie, e madre del ragazzo, stava entrando nel posto della Polfer della stazione dove gli agenti hanno portato il 16enne dopo il ritrovamento. “La cosa più bella è che è tornato. L’importante è che sia qui in questo momento. Io ho finito le lacrime”, ha aggiunto il padre. “Vogliamo ringraziare le forze dell’ordine – ha detto l’uomo visibilmente commosso, con accanto la moglie dopo aver incontrato il figlio – Anche lui era emozionato nel rivederci. Molto. Ora siamo felicissimi, Edoardo sta benissimo e aveva gia’ in mano il biglietto per Colico”. Di una “emozione enorme” ha parlato la madre.