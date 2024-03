Paura sulla seggiovia Cretaz di Cervinia. Nel pomeriggio di giovedì 28 marzo, dopo le nevicate del mattino, all’improvviso è arrivato il vento. Come riporta la pagina Facebook Meteo Valle D’Aosta in pochissimo tempo il vento è passato da 20-30 km/h a 110 km/h.

L’impianto è stato subito chiuso per motivi di sicurezza e, riporta LaPresse, gli sciatori sono stati recuperati. A bordo, comunque, non c’era quasi più nessuno: gli ultimi passeggeri stavano raggiungendo la stazione a monte, ha fatto sapere la Cervino Spa in una nota.

“Nella fase di scarico della linea – avvenuto in totale sicurezza e secondo le procedure – si è registrato un ulteriore aumento del vento. Tutte le persone a bordo sono arrivate a destinazione senza conseguenze”, ha fatto sapere la società come riporta AostaSera.