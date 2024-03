“Caso Bari per coprire quello di Santanchè? Non c’è nulla da coprire. La Procura ha comunicato che ha chiuso le indagini e non c’è nemmeno la richiesta di rinvio a giudizio”. Lo ha detto il deputato di FdI, Giovanni Donzelli fermato dai cronisti fuori Montecitorio. “Non c’è niente da coprire, quello che mi preoccupa è che c’è un presidente di Regione che per delle scelte politiche va a chiedere permesso ai clan di zona”