Federico Cafiero De Raho ha portato all’attenzione della Camera dei deputati il caso del dissequestro di 200 milioni di euro, deciso dalla Cassazione, a beneficio dei tre fratelli Pellini, condannati in via definitiva per traffico illecito di rifiuti e ritenuti responsabili dell’inquinamento dell’area di Acerra. De Raho ha così chiesto un’informativa urgente al ministro Carlo Nordio, considerato che la decisione della Cassazione è arrivata per una mancata trasmissione di atti. Enrico Costa di Azione e Pietro Pittalis di Forza Italia hanno attaccato il deputato del M5s: “Ma perché sull’inchiesta non avete chiesto l’intervento di Nordio?”.