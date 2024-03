Una grande nave cargo si è schiantata nella notte americana contro un pilone del Francis Scott Key di Baltimora: il ponte ha preso fuoco ed è collassato, provocando la caduta in acqua di alcune auto che lo stavano percorrendo. Ci sono almeno 2o dispersi, riferiscono i media statunitensi: i soccorritori sono al lavoro per cercare le persone nelle acque del fiume. Al momento due persone sono state tratte in salvo. L’operazione è resa difficile dal buio e dalla bassa temperatura dell’acqua, che è di circa meno un grado. Secondo una prima ricostruzione, sette veicoli, incluso un camion, sono precipitati in acqua. Ma al momento del crollo sul ponte sarebbero stati al lavoro anche una ventina di operai. L’incidente è avvenuto intorno all’1.30, ora locale, (le 6.30 italiane): in pieno giorno il numero delle auto coinvolte sarebbe stato molto superiore, visto che il ponte era percorso da quattro corsie. Anche la nave che ha urtato il ponte ha preso fuoco ed è affondata: tra l’equipaggio non ci sono feriti.

La prima segnalazione dell’incidente è arrivata con una chiamata al 911. Dopo lo schianto, il ponte ha preso fuoco, prima di crollare. Il video di una telecamera fissa di sorveglianza sul ponte di Baltimora (vedi sopra) mostra il mercantile subito prima e durante l’urto contro l’arcata al centro dei due piloni. Il filmato mostra l’arcata che crolla nell’acqua e su parte del ponte della nave nell’arco di appena venti secondi. La nave era il mercantile Dali, che batteva bandiera di Singapore ed era partita da Baltimora per dirigersi verso lo Sri Lanka.

Dichiarato lo stato d’emergenza nel Maryland

Sono subito scattate le operazioni di soccorso con il coinvolgimento della Guardia Costiera Usa e di altre agenzie del Maryland. “Questa è una tragedia inconcepibile… i nostri pensieri vanno alle persone coinvolte”, ha detto il sindaco di Baltimora, Brendon Scott, commentando in una conferenza stampa il crollo del ponte della città. Il governatore del Maryland, Wes Moore, ha dichiarato lo stato d’emergenza. Il suo ufficio è in “stretto contatto” con le altre autorità coinvolte: “Ho dichiarato uno stato d’emergenza qui nel Maryland e stiamo lavorando con un team interistituzionale per dispiegare rapidamente le risorse federali dell’amministrazione Biden”. Il portavoce dei vigili del fuoco di Baltimora, Kevin Cartwright, ha descritto il crollo del ponte Francis Scott-Key definendolo della categoria “evento di perdite di massa“. Allerta anche per i possibili danni ambientali: una larga chiazza di carburante diesel è stata segnalata nel fiume di Baltimora dopo il crollo del ponte Francis Scott Key, come ha reso noto lo stesso dipartimento dei Vigili del fuoco di Baltimora.

Il ponte iconico di Baltimora

Il Francis Scott Key Bridge attraversava il fiume Patapsco, era lungo 2,6 chilometri e permetteva di passare esternamente al porto di Baltimora. È stato inaugurato nel marzo 1977 ed era un’enorme struttura in acciaio. Il ponte prende il nome dall’autore dell’inno nazionale americano, che leggenda vuole abbia assistito da quel luogo alla battaglia di Baltimora, nel 1814, che lo ha ispirato nella composizione del The Star-Spangled Banner.