“Congratulazioni, Donald. Un bel risultato”. Sono le parole ironiche di Joe Biden rivolte a Donald Trump, a commento di un post in cui l’ex presidente vanta i propri traguardi golfistici. Traguardi e successi ottenuti nel suo stesso Golf Club. “È per me un grande onore essere al Trump International Golf Club di West Palm Beach stasera, SERATA DI PREMIAZIONE, per ricevere il TROFEO DEL CAMPIONATO DEL CLUB E IL TROFEO DEL CAMPIONATO DEL CLUB SENIOR”, ha scritto Trump su Truth Social. “Un percorso GRANDE e difficile”, racconta il leader dei rep, con alcuni “match play straordinari”. Toni entusiastici e pieni di orgoglio, che hanno provocato gli sfottò del presidente dem. E di molti utenti, commentatori e creatori di meme.