Ha rifiutato un disabile ed è stato multato per 600 euro. È tutto avvenuto nella zona della Stazione Termini di Roma. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno individuato un tassista, che aveva negato di far salire a bordo una persona con disabilità. Il conducente, 39enne italiano, era nello stallo taxi di via Marsala, quando ha accettato sulla vettura dei clienti arrivati in un secondo momento rispetto ad una donna di circa 80 anni, che era stata accompagnata sul posto con la carrozzina da un assistente della stazione.

Sempre una pattuglia della Squadra Vetture ha proceduto al fermo amministrativo di un bus turistico che trasportava bambini, condotto da un uomo italiano di 40 anni, risultato privo della CQC (Carta di qualificazione del conducente) e di qualsiasi rapporto di lavoro regolare con il proprietario del mezzo. Gli agenti hanno sanzionato il responsabile per più di 4mila euro e procederanno nei confronti della società proprietaria del veicolo, per l’inosservanza delle norme che regolano i rapporti di lavoro.