“Non riconosciamo quelle elezioni (in Russia) così come invece ha fatto Matteo Salvini, che continua il legame con la Russia, tanto che non ha mai smentito l’accordo con il partito Russia Unita. Hanno fatto anche delle dichiarazioni veramente stranissime sul caso Navalny. Quindi continua la linea della Lega filo putiniana; tra l’altro anche Forza Italia, l’allora presidente Silvio Berlusconi dichiarò che Putin voleva solo togliere Zelensky da Kyev e mettere delle persone perbene. Anche in Forza Italia ci sono dei problemi a riguardo”. Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 stelle, Filippo Scerra, ospite a Start su Sky TG24.