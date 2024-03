“L’alternativa esiste ed è messa in pratica già in altri Paesi. È un sistema di radiocollari collegati a satelliti militari, che abbiamo sbloccato durante il governo Conte, che aggiornano secondo per secondo la posizione degli orsi. Attraverso questo sistema, si può creare una sorta di bollettino per gli escursionisti. O delle app”. L’ex ministro all’Ambiente Sergio Costa, ospite di una diretta de ilFattoQuotidiano.it, ha criticato la cosiddetta legge ammazza-orsi voluta dalla provincia autonoma di Trento, che permette di uccidere otto orsi all’anno per tre anni, e ha proposta un’alternativa, non violenta, di coabitazione tra umani e plantigradi. “Ma quando l’ho proposta, le regioni del Nord si sono opposte” ha aggiunto.

