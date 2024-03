Un elicottero di soccorso è precipitato sul versante piemontese del monte Rosa, nella zona della Capanna Margherita. Tutti gli occupanti, secondo le prime informazioni, sarebbero usciti incolumi. Nella zona si stanno dirigendo gli elisoccorsi di Aosta e Airzermatt. Preallertato anche il soccorso alpino della Valdossola. Secondo quanto si è appreso l’elicottero caduto stava intervenendo con il Soccorso alpino piemontese e proveniva da Borgosesia. Il decollo dopo la segnalazione di una persona caduta in un crepaccio, in un’area di confine con la Svizzera. La persona, già estratta, è viva. Il velivolo è caduto per cause da accertare. Air Zermatt e Soccorso alpino valdostano, dopo la segnalazione dell’incidente, si sono subito mobilitati in elicottero per raggiungere la zona e portare aiuto ai colleghi in difficoltà. La Capanna Regina Margherita (4.554 metri di altitudine) è il rifugio alpino più alto d’Europa. È sulla vetta della punta Gnifetti ed è uno degli osservatori fissi più alti al mondo.

Foto di archivio