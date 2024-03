“Il Sud in questo momento è messo molto male. Lo dico chiaramente: non sono affatto d’accordo con l’autonomia differenziata, è come se giocassimo con un mazzo di carte truccate. Quando mi chiedono cosa vorrei per la Calabria, io rispondo che vorrei le stesse infrastrutture che ci sono in Veneto, in Lombardia e in Emilia Romagna”. Sono le parole del magistrato Nicola Gratteri durante la presentazione del nuovo saggio di Pasquale Tridico, Governare l’economia. Per non essere governati dai mercati, nell’aula Pessina all’università Federico II.

Il procuratore della Repubblica di Napoli stronca la riforma voluta dalla Lega e spiega: “Prima di parlare di autonomia differenziata tu Stato mi devi costruire l’Alta Velocità sulla Salerno-Reggio Calabria, devi realizzare la Ionio-Tirreno, devi fare la Salerno-Taranto, devi garantire un aereoporto adeguato, devi permettere che il volo da Lamezia Terme a Roma non costi 450 euro. Quindi, tu Stato prima devi risolvere i problemi del Sud e mi fai le infrastrutture, che sono statali e non regionali o comunali – conclude – Nessun governo che si è succeduto si può lavar le mani, né può dire che la colpa è degli amministratori locali del Sud. Sulle responsabilità degli amministratori del Sud potrei scrivere 3 tomi perché li conosco come le mie tasche, però le infrastrutture sono competenza dello Stato centrale che è stato molto disattento nel Mezzogiorno“.