Un’ultracentenaria che guida in piena notte per andare a trovare alcuni amici. È accaduto a Bondeno, nel Ferrarese, dove i Carabinieri hanno fermato la donna, classe 1920, all’1 di notte alla guida con la patente scaduta da due anni. A segnalare ai militari l’auto in piazza della Repubblica è stato un cittadino, la notte di lunedì 11 marzo, come riporta La Repubblica. Il passaggio dell’auto bianca, poi scopertasi senza assicurazione, aveva allertato l’uomo a causa della pericolosità della guida.

La pattuglia ha rintracciato la macchina e dopo aver controllato la patente dell’anziana e scoperto il suo anno di nascita, i militari hanno compreso che la donna era disorientata e confusa, e che stava continuando a girare intorno alle stesse strade del Comune da un po’.

Nonostante la situazione eccezionale a causa dell’età della protagonista, per la signora sono scattate le contravvenzioni previste dal Codice della strada e il veicolo è stato prelevato da un carro attrezzi che lo ha caricato e trasportato nel luogo da lei richiesto. Infine la signora è stata riaccompagnata a casa, ponendo fine a una serata un po’ movimentata.