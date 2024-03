Il portavoce dell’intelligence militare ucraina (Gur) Andry Yusov ha dichiarato in tv che i servizi speciali hanno ricevuto le informazioni circolate in rete stamani sull’abbattimento di un aereo russo Su-27 a Belgorod: “Queste informazioni vengono verificate”, ha detto, citato da Unian. In precedenza canali russi hanno pubblicato online il video con lo schianto del caccia russo. Unian riferisce che “Il video è stato pubblicato anche dal comandante militare Andriy Tsaplienko”. Secondo testimoni, che hanno postato video, c’è stata una potente esplosione, poi l’aereo è stato visto cadere e si è schiantato nella foresta. Secondo il ministero russo della Difesa a bordo c’erano 15 persone e l’aereo sarebbe precipitato a causa di un incendio scoppiato nel motore durante il decollo.