A Che Tempo Che Fa (Nove) Fabio Fazio ha intervistato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, parlando del conflitto in Medio “Le convezioni, il diritto internazionale e la protezione dei civili sono le leggi della guerra. Credo che in una situazione come questa sia importante essere chiari: quello che ha fatto Hamas è un attacco terroristico completamente inaccettabile ed è una disgrazia terribile e inconcepibile in un mondo come il nostro. Dobbiamo essere chiari e fermi in questo. D’altro canto, non c’è assolutamente posto per gli ostaggi: devono essere rilasciati senza condizioni immediatamente. Gli ostaggi non fanno parte del nostro mondo, dobbiamo essere fermi su questo. Dipende dai negoziati, naturalmente, ma questo è un principio: gli ostaggi devono essere rilasciati senza condizioni immediatamente. La verità è che reagire a questo attacco barbaro che cosa ha portato? Le operazioni militari da parte di Israele. Lo si può fare in molti modi, ma queste operazioni militari sono state fatte in un modo in cui il prezzo per i civili è stato drammatico. Prendiamo l’Ucraina: è una guerra in cui due degli eserciti più moderni sono l’uno contro l’altro. Usano come potenziali le armi più moderne e di fatto questa guerra dura da più di due anni. In Ucraina in due anni sono morti meno della metà dei civili che sono morti a Gaza. Con il modo in cui è stata condotta la guerra a Gaza sono i civili a pagare il prezzo più alto. Deve essere chiaro questo. Israele l’ha detto: è una guerra contro Hamas e non contro i palestinesi, ma la verità è che questa si è trasformata in una punizione collettiva per i palestinesi. Oggi vediamo a Gaza bimbi che muoiono di fame, tutte queste immagini orribili e questo orribile numero di morti non ha nessun parallelo in nessun altro dei conflitti che ho potuto vedere come Segretario Generale. Allora basta, anche perché anche noi stiamo chiedendo una tregua umanitaria. Il Ramadan che sta per iniziare potrebbe essere un’ottima occasione per arrivare di fatto a un cessate il fuoco in modo che Israele accetti la tregua e Hamas potrebbe rilasciare immediatamente gli ostaggi”