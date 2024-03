La legge del campione del mondo: Francesco ‘Pecco’ Bagnaia ha vinto il Gran Premio del Qatar, prima prova stagionale del Mondiale della MotoGp. Il pilota della Ducati ufficiale ha preceduto sul traguardo la Red Bull KTM del sudafricano Brad Binder e la Ducati del Team Pramac dello spagnolo Jorge Martin. Buon quarto posto per l’altro spagnolo Marc Marquez all’esordio sulla Ducati del Team Gresini.

Quinto Enea Bastianini sull’altra Ducati ufficiale davanti ad Alex Marquez sull’altra Ducati del Team Gresini. Chiudono la top ten Fabio Di Giannantonio con la Ducati del Team VR46, lo spagnolo Aleix Espargaro su Aprilia, l’esordiente spagnolo Pedro Acosta su Red Bull GasGas e l’altra Aprilia di Maverick Vinales. Il campione del mondo in carica, alla sua decima vittoria consecutiva, ha condotto in testa fin dall’inizio dopo aver superato Martin partito in pole position ed ha progressivamente aumentato l’andatura fino al distacco di quasi un secondo e mezzo su Binder.

“Conoscevamo il nostro potenziale, abbiamo provato a fare il massimo ieri sapendo di dover modificare qualcosa per la gara di oggi. L’abbiamo fatto, oggi ho provato a gestire la gara in modo diverso e sono contento. Ora andremo a Portimao con un altro step da fare”, ha detto il campione del mondo a fine gara. La gara è partita con qualche minuto di ritardo per un problema alla GasGas dello spagnolo Raul Fernandez. Bagnaia balza anche al comando della classifica del mondiale con 31 punti. Per la Ducati è la 88esima vittoria in top class, la decima di fila come casa costruttrice a conferma di un dominio tecnico assoluto sulle altre case. Prossimo appuntamento con il mondiale della MotoGp dal 22 al 24 marzo in Portogallo.