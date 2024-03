Danni e dispersi in Francia a causa dell’ondata di maltempo. La regione del Gard, nel sud del Paese, risulta la più colpita: sette persone, di cui due bambini, risultano disperse dopo essere state travolte dalle acque alluvionali.

Un padre e i suoi due figli di 4 e 13 anni sono stati travolti dalla piena del Gardon a Dions, a nord di Nîmes, intorno alle 23.30 di sabato. Altre due persone risultano disperse a Goudargues, nel nord del dipartimento, dalle 5 del mattino di domenica. Lo ha reso noto il segretario generale della prefettura Frédéric Loiseau, in una conferenza stampa. Un automobilista era già disperso sabato sera a Gagnières, nel nord del dipartimento. C’è un altro disperso anche a Saint Martin de Valamas, in Ardèche. Secondo quanto reso noto dalla prefettura del dipartimento si tratta del direttore di una centrale idroelettrica: di lui si sono perse le tracce da sabato sera. Le operazioni di ricerca sono in corso. Questo fine settimana molti dipartimenti sono stati messi in allerta arancione, a causa dei forti venti, delle piogge ma anche del rischio di inondazioni.