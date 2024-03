C’è un posto in Europa in cui il centrodestra non solo non è favorito, ma non arriva nemmeno al ballottaggio. La notizia non arriva da un Comune di periferia, ma da Salisburgo, una delle principali città dell’Austria: al secondo turno delle Comunali andranno il candidato socialdemocratico Bernhard Auinger e quello comunista Kay Michael Dankl (nella foto in alto, da sinistra) Al primo turno sono separati da uno scarto minimo: il 29,9 per cento dei voti validi è andato ad Auinger, mentre Dankl ha messo insieme il 28 per cento delle preferenze. Staccati tutti gli altri, a partire dall’esponente dei Popolari Florian Kreibich, che si è fermato al 21 per cento. Sotto il 10 per cento gli altri candidati: quello della destra Paul Dürnberger (9,6), la verde Anna Schiester (7,3) e il rappresentante del partito liberale Neos Lukas Rupsch.

STADT SALZBURG | Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl (ohne Briefwahl) Auinger (SPÖ): 29,9% (-0,8)

Dankl (KPÖ+): 28,0% (+25,7)

Kreibich (SVP): 21,0% (-20,3)

Dürnberger (FPÖ): 9,6% (+3,4)

Schiester (BL/GRÜNE): 7,3% (-5,7)

… Änderungen zu 2019 (nach Parteizugehörigkeit)#Salzburg pic.twitter.com/Wu5wuz64II — Österreich Wählt (@Wahlen_AT) March 10, 2024

L’exploit della sinistra del partito comunista rispetto alle precedenti elezioni del 2019 è fotografato da una crescita nei consensi in 5 anni che si avvicina al 26 per cento. Lo stesso si può dire, in senso contrario, per il partito popolare che perde in 5 anni la bellezza di 20 punti percentuali. Ma il boom dei comunisti non si può definire inatteso: lo scorso anno, alle elezioni per il Land, erano riusciti a rientrare nell’assemblea regionale dopo oltre 70 anni.