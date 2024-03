Yulia Navalnaya ha esortato i russi a partecipare all’azione “Mezzogiorno contro Putin“. La vedova di Alexei Navalny, ha rilanciato con un video diffuso su internet l’azione contro il presidente russo già appoggiata dal dissidente prima di morire in carcere. La protesta da svolgere durante le giornate elettorali per le presidenziali che sono in programma dal 15 al 17 marzo, dice Navalnaya nel video, è quella di recarsi alle urne tutti uniti il 17 marzo alle 12. “. “Potete votare per qualsiasi candidato tranne Putin, potete rovinare la scheda elettorale, potete scrivere a lettere grandi ‘Navalny'”, spiega.