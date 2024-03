È stata una scoperta macabra quella fatta da un turista tedesco sulla spiaggia di Licinella a Capaccio Paestum. L’uomo stava passeggiando con il proprio cane quando, nella mattina di domenica 3 marzo, si è imbattuto in resti ossei: le onde hanno restituito parte della tibia e un piede, ancora nella scarpa con il calzino e probabilmente appartenente a un uomo. Questo è anche quanto si vede dalle immagini diffuse dai quotidiani locali che mostrano i resti sulla spiaggia.

Il turista ha subito chiamato i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, e il magistrato della Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un fascicolo d’indagine e ha disposto il sequestro dei resti su cui saranno necessari gli esami di rito per cercare di risalire al dna della vittima. Questo permetterà di risalire al genere e all’età, mentre si cerca tra i registri delle persone scomparse. Le indagini sono coordinate dalla Compagnia di Agropoli e dal capitano Giuseppe Colella. Difficile dire quanto tempo i resti si trovassero in spiaggia, portati dal mare che in questi giorni è particolarmente agitato a causa del maltempo.