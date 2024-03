Un’altra vittima delle valanghe in Alto Adige. Un ragazzo di 16 anni è morto sotto una massa di neve durante un fuoripista a Plan, in val Passiria. L’incidente, avvenuto domenica 3 nel pomeriggio, non ha avuto testimoni. L’allarme è stato lanciato in serata dai familiari, preoccupati per il mancato rientro del giovane. Sono quindi scattate le ricerche e poco dopo le ore 21 è stato ritrovato il corpo ormai senza vita del sedicenne. Si tratta della seconda vittima della neve a distanza di pochi giorni.

Il pericolo valanghe lungo la cresta di confine attualmente è di grado 3 su 5 (marcato), dopo le nevicate dei giorni scorsi. Anche in val Ridanna, durante un’escursione di scialpinismo, il 28 febbraio una slavina ha travolto tre escursionisti, causando il ferimento di un uomo e una donna e la morte di un terzo turista tedesco, ritrovato sotto 4 metri e mezzo di neve a Racines. Ma anche in Val D’Aosta l’allarme valanghe è molto alto, dopo i distacchi di masse di neve di domenica 3 e lunedì 4 marzo, con diversi comuni e migliaia di persone isolate.