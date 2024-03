L’ambasciatore tedesco a Mosca Alexander Lambsdorff è stato convocato presso il ministero degli Esteri russo dopo la diffusione da parte del canale Russia Today – controllato dal Cremlino – di un audio intercettato in cui alti ufficiali dell’esercito di Berlino, riuniti in videoconferenza, discutono di un possibile attacco ucraino in Crimea. Lo riportano le agenzie di stampa Tass e Ria Novosti. La Germania sta intanto indagando sulla fuga di notizie. Lo ha reso noto il ministero della Difesa tedesco dopo la pubblicazione. “Esaminiamo le comunicazioni relative alle forze militari che sono state oggetto di ascolti, il controspionaggio militare ha dispiegato tutte le misure necessarie”, ha spiegato un portavoce.

La registrazione risale al 19 febbraio scorso: i militari (tra cui il comandante dell’Aeronautica Ingo Gerhartz) parlano del possibile impatto dei missili Taurus di fabbricazione tedesca sul ponte sullo stretto di Kerch, che collega la Russia alla penisola ucraina annessa nel 2014. I Taurus, che possono raggiungere obiettivi fino a cinquecento chilometri di distanza, sono ambitissimi dalle forze armate di Kiev, ma il governo di Olaf Scholz finora si è sempre rifiutato di inviarli temendo potessero portare ad un’escalation del conflitto.

“Bisogna capire se si tratta di un fatto eccezionale o di un problema di sicurezza strutturale” delle forze armate tedesche, ha dichiarato il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sui servizi, Konstantin von Notz. Il suo vice Roderich Kiesewetter sostiene che la Russia abbia fatto trapelare le conversazioni per esercitare pressioni sulla Germania e assicurarsi che non fornisca i missili Taurus all’Ucraina.

Secondo il numero due del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, la videoconferenza fra gli altri ufficiali delle forze militari tedesche trasmessa dal canale russo sarebbe la prova dell’intenzione della Germania di entrare in guerra contro la Russia. “Tutti i tentativi di presentare la conversazione degli ufficiali del Bundeswehr come un semplice gioco di missili e carri armati sono menzogne. La Germania si prepara a una guerra con la Russia”, ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram.