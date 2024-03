Non c’è pace per Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo, al rientro oggi dal 1′ nella sfida contro il Verona, si è fatto male ed è stato costretto a lasciare il campo al 60′. Sfortunata la dinamica dell’infortunio con il numero 25 neroverde che si è fatto male nello stoppare un pallone rilanciato dal portiere del Verona, Montipò. Si attendono ulteriori dettagli sullo stop che potrebbe incidere anche sulle scelte del Ct della Nazionale, Luciano Spalletti, in vista degli Europei.

“Berardi? Parliamo di sospetta lesione del tendine d’Achille, ma la sensazione è che sia qualcosa di più”, ha commentato il tecnico del Sassuolo Davide Ballardini a Sky Sport. “Sono dispiaciuto per il ragazzo, per il Sassuolo è importante, ma è importante per il calcio italiano“. Se la diagnosi sarà confermata, per il calciatore vorrà dire stagione finita e addio agli Europei di giugno in Germania.