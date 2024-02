“Dai dati in nostro possesso si profila una vittoria e io sarò la prima presidente della Regione Sardegna. Sono molto felice e orgogliosa, credo oggi si possa scrivere una pagina di storia per la Sardegna”. Così la candidata del centrosinistra in Sardegna, Alessandra Todde, confermando ai cronisti, dal suo comitato elettorale a Cagliari, la vittoria alle elezioni regionali sarde.

Video Vista/Unionesarda – Videolina