Sciopero generale nella Giornata internazionale della donna. Per venerdì 8 marzo 2024, nella ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno per sottolinea l’importanza della lotta per i diritti delle donne, è stato indetto uno sciopero generale nazionale dei settori pubblici, privati e cooperativi. A proclamarlo sono Slai-Cobas per il sindacato di classe, Adl-Cobas, Usb, Cub e Osp Faisa-Cisal, e durerà l’intera giornata.

I treni saranno a rischio dalla mezzanotte alle 21 mentre il trasporto pubblico locale avrà fasce orarie garantite che potrebbero variare da città in città. A Milano, sul portale Atm, non sono ancora state comunicate. Per Slai-Cobas e Adl-Cobas l’agitazione sarà di carattere nazionale e coinvolgerà anche il personale di Autostrade. Per quanto riguarda Usb e Cub, invece, lo sciopero non prevede che i lavoratori del comparto dei trasporti si astengano dal lavoro.