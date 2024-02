Una raffica di battute man mano che passano le ore e i risultati continuano ad arrivare con il contagocce. “Si pensa ora election day Europee con la Regione Sardegna”, sintetizza Igor Ghigo su X, l’ex Twitter, ironizzando sulla tornata prevista a giugno. “C’è un bel ritmo!”, scherzano Ficarra&Picone, insieme ad una foto di Fantozzi. Il ‘ritmo’ dello scrutinio delle elezioni regionali in Sardegna, che procede molto a rilento, ha scatenato la Rete con meme e gag ironiche.

C’è chi posta uno spezzone dell’ultranovantenne Rose del film Titanic: “Giovane scrutatrice sarda che torna a casa dopo le elezioni”, scrive l’utente. “Non è uno spoglio ma uno spogliarello. Siamo ancora fermi al guanto”, si diverte un altro. Qualcuno posta un video in cui alcuni uomini della preistoria scrivono sulla pietra: “Gli scrutatori, mentre trascrivono i dati”, scrivono a corredo delle immagini. Definitivo l’humor di Spinoza, profilo noto per la satira: “I sardi campano cent’anni per recuperare il tempo perso durante gli scrutini”.

Qualcuno posta un bradipo, animale noto per la sua lentezza: “Gli scrutatori sardi”. C’è chi rispolvera Fred Flintstone che fa di conto con abaco e tavolette: “Ci vuole pazienza, stanno contando così”. Oltre a Ficarra&Picone si divertono anche altri personaggi noti. L’autore tv Luca Bottura ironizza postando lo stemma dei 4 Mori, simbolo del vessillo sardo, che al posto delle teste nere mostra quattro rotelline in attesa di collegamento. “Regione Sardegna, il nuovo stemma”.