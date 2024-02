Mistero sul ritrovamento di resti umani nella soffitta di un immobile a Borbona, in provincia di Rieti. La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi da parte di alcuni operai di una ditta edile che stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione all’interno di una villa saltuariamente abitata dai proprietari. Secondo quanto riportato dal Messaggero, all’interno del casale nobiliare che si trova lunga la strada regionale 471 di Leonessa, sarebbero state trovate ossa umane, alcune di piccole dimensioni che fanno ipotizzare siano appartenute a dei bambini.

Il macabro ritrovamento è avvenuto una volta che gli operai che lavoravano all’interno dell’edificio sono entrati in soffitta. Lì la scoperta: ossa, teschi, resti umani la maggior parte dei quali, come detto, di piccole dimensioni. Al momento non si esclude alcuna pista, ma l’ipotesi per la quale si propende è che i resti fossero in quel sottotetto da tempo e che nessuno se ne sia mai accorto. Sulla vicenda indagano i carabinieri che mantengono il massimo riserbo così come il Comune di Borbona. I resti sono stati prelevati e sequestrati e verranno sottoposti agli esami necessari per stabilirne la datazione.