Le fiamme hanno avvolto anche durante la notte il palazzo di 14 piani divorato e ridotto a uno scheletro dal maxi incendio iniziato a Valencia nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio. Le fiamme, che si sono sviluppate alle 17:30 dall’ottavo piano per motivi in corso di accertamento, a causa del forte vento di ponente e delle temperature elevate si sono rapidamente propagate ed estese anche alla torre 2, nello stesso blocco del complesso residenziale, dove complessivamente vivono circa 350 persone in 140 appartamenti. Secondo le prime stime ci sarebbero almeno 4 morti, una ventina i dispersi.