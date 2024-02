Torna progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Napoli-Roma e sulla linea Roma-Napoli via Formia e via Cassino. Dalle 5.00 della mattinata di oggi, giovedì 22 febbraio, si sono infatti verificati ritardi e rallentamenti a causa di quello che è stato definito da Trenitalia come un inconveniente tecnico.

I tecnici sono subito intervenuti per cercare di rimediare al problema. Al momento, dopo ore di lavoro, la circolazione è in fase di ripresa e presto tornerà alla normalità. I treni Alta Velocità in ogni caso sono stati instradati su percorsi alternativi da Napoli a Roma via Formia o via Cassino, che richiedono un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti.

Il guasto alla linea si è registrato nei pressi di Labico, determinando ritardi prima indicati nei 60 minuti, e poi arrivati a una stima fino a 120 minuti tra Napoli centrale e Roma Termini. Cancellato il Frecciarossa 9622 da Napoli per Milano con partenza alle 8:25. Problemi anche per alcuni treni regionali. Code ai servizi last minute di Italo e Trenitalia nelle due stazioni.