“Michela Murgia mi ha insegnato cosa è l’amore dentro all’amicizia, nella sua vita ha sempre costruito unità”. Lo ha detto Elly Schlein, particolarmente commossa, dal palco di un gremitissimo Teatro Massimo di Cagliari per l’evento elettorale per Alessandra Todde rispondendo a una domanda di Luca Telese. “Per questo ho trovato vergognose, da chi si tatua Trux sul braccio e non si definisce antifascista, le parole su di lei”, ha aggiunto la segretaria del Pd riferendosi al candidato del centrodestra Paolo Truzzu che di recente ha definito la scrittrice sarda recentemente scomparsa “totalitaria” negando l’intitolazione di una via.”Non si permetta (il candidato del centrodestra, ndr) di utilizzare queste parole per una donna straordinaria, sarda e antifascista”, ha aggiunto Schlein che poi ha parlato della legge sul fine vita. “Dobbiamo fare una battaglia per un fine vita dignitoso, perché è un diritto e non può essere la giustizia ad arrivare prima della politica quando si tratta di diritti”.