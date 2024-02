“Per qualcuno a sinistra ci sono droghe lecite, che si possono legalizzare, per me ogni droga è mer**“, e “non ci sono droghe che fanno bene” né “droghe simpatiche”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini dal palco di Cagliari per Paolo Truzzo. Salvini ha annunciato che, con il nuovo codice della Strada “che finalmente andrà in Aula il primo marzo”, si introduce il “ritiro della patente per chi guida drogato”. “Perché drogarsi è da coglioni e mettersi alla guida da drogati è da doppi coglioni. Non c’è una droga buona, chi la spaccia vende morte”, ha aggiunto, riferendosi alle proposte per cannabis legale.