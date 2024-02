In uno dei tre spot ideati dal ministero dei Trasporti per promuovere la sicurezza stradale c’è qualcosa che non torna. Il dicastero guidato da Matteo Salvini ha lanciato la campagna con l’obiettivo la sensibilizzazione di guidatori, in particolare giovani, affrontando tre delle principali cause di incidenti: la distrazione del telefono al volante, l’utilizzo di sostanze stupefacenti e le “challenge” filmate con lo smartphone. Partendo da un atteggiamento errato, i video mostrano poi quale sarebbe quello corretto da tenere durante il viaggio.

Solo che nel tentare di prevenire i tre comportamenti scorretti se ci si mette in automobile, chi ha confezionato lo spot ne ha dimenticato un altro. In almeno uno dei tre filmati diffusi c’è infatti una passeggera senza cintura di sicurezza mentre viaggia sul sedile anteriore. E anche le amiche che occupano i posti posteriori non sembrano indossarle. Ma bisogna applicare, almeno in questo caso, il beneficio del dubbio per la passeggera del sedile centrale perché potrebbe indossare la cintura subaddominale. Anche in un secondo video della campagna sembra che i protagonisti non le indossino.

Il dettaglio non è sfuggito agli utenti sui social. “Solo Salvini può fare una pubblicità per la sicurezza e nessuno indossa la cintura di sicurezza… Ritirate subito questo video ridicolo”, si legge tra le centinaia di commenti su X. “Ma il nuovo codice della strada non prevede più le cinture alla guida?”, chiede un altro utente. “La scelta giusta del conducente è, in primis, non partire se i passeggeri non indossano le cinture”, ricorda qualcun altro.

“Fai l’unica scelta possibile. Perché ne va della vita, tua e degli altri. È questo il messaggio che il Mit ha fatto partire con una campagna sulla sicurezza stradale, che ha come obiettivo la sensibilizzazione di chi si mette al volante, in particolare i più giovani, per mettere fine all’inaccettabile strage sulle strade italiane”, è stato il messaggio del ministro in occasione del lancio della campagna di sensibilizzazione. “Non solo multare e punire, ma anche – ha aggiunto – educare e sensibilizzare, il nuovo codice della strada passa anche da qui”. Ricordando la recente battaglia contro l’istituzione delle zone 30 in città e le conseguenti multe, c’è anche chi si chiede ironicamente chi sia Salvini: “Quello che da ministro dei Trasporti fa la guerra agli autovelox?”.