Dalle urla ‘vergogna, ipocriti‘ agli inviti ‘a tornare a Mosca da Putin‘. Contestazione per il capogruppo leghista Massimiliano Romeo e per la Lega in piazza del Campidoglio a Roma, nel corso della fiaccolata in memoria del dissidente russo Alexei Navalny, lanciata dal leader di Azione Carlo Calenda, alla quale hanno partecipato tutti i partiti presenti in Parlamento.

I partecipanti non hanno però risparmiato contestazioni nei confronti degli esponenti leghisti presenti: “Dove sono i 49 milioni? Vattene a Mosca, leghista“, hanno urlato alcuni manifestanti nei confronti del capogruppo leghista Romeo. Lo stesso che, incalzato sulla responsabilità di Putin nella morte del dissidente russo, ha tagliato corto: “Qualche sospetto lo abbiamo, ma nessuna certezza“. Parole che hanno scatenato la reazione e gli insulti dei presenti: “Ipocriti, amici di Putin, parlateci del patto con Russia Unita“. Con tanto di cori ‘vergogna, vergogna”. “Chi ha usato la piazza di Roma per insultare e attaccare la nostra delegazione non ha capito la lezione di Navalny che ha dedicato la propria vita alla libertà”, ha replicato con una nota la Lega.