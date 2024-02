L’alleanza guidata da M5s e Pd in Sardegna “è un esperimento che ha portato a costruire un progetto serio delle forze progressiste e civiche che hanno lavorato intensamente per un programma coeso, per obiettivi condivisi e con una candidata che è stata scelta in piena autonomia come la migliore interprete di questo progetto”. Il leader del M5s Giuseppe Conte, nell’Isola per la campagna elettorale della sua ex vice ministra Alessandra Todde commenta così il “laboratorio politico” del centrosinistra in Sardegna, precisando di “rispettare la specificità sarda e le sue istanze di regione autonoma”. Per l’aspirante prima presidente donna della Sardegna un sostegno importante a otto giorni dal voto.